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Son dakika haber | Konya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Son dakika haber | Konya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mehmet Dündar yönetimindeki 42 U 2042 plakalı otomobil, Konya-Ilgın kara yolu Şeker Fabrikası mevkisinde ağaca çarptı.

Otomobilde bulunan Mukaddes Dündar ve Emine Acar kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi, sağlık ekiplerince Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yalçın Dinç - Güncel

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