Son dakika haber | Konya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberi... Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Mehmet Dündar yönetimindeki 42 U 2042 plakalı otomobil, Konya-Ilgın kara yolu Şeker Fabrikası mevkisinde ağaca çarptı. Otomobilde bulunan Mukaddes Dündar ve Emine Acar kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi, sağlık ekiplerince Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Yalçın Dinç Ilgın Konya Güncel Haberler Son Dakika

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