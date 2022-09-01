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Son dakika haber: Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın hastanede öldü

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Son dakika haber: Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın hastanede öldü

Son dakika haberine göre Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün denize giren ve boğulmak üzereyken çıkarılan kadın hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün denize giren ve boğulmak üzereyken çıkarılan kadın hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Babalı plajında dün yeni evlendiği eşiyle boğulma tehlikesi geçiren ve çevredekilerce çıkarıldıktan sonra Seka Devlet Hastanesine kaldırılan Fatma Yeşilyurt Taşdemir (22) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç kadının cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.

Sakarya'da 4 gün önce evlendikleri öğrenilen Fatma Yeşilyurt Taşdemir ve eşi Enes Taşdemir (23) ile akrabaları Mithat Acar (44), Babalı plajında dün denize girmiş, dalgalara kapılan 3 kişi sörf okulundaki sporcular tarafından sudan çıkarılmıştı.

Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan Acar hayatını kaybetmiş, Enes Taşdemir ayakta tedavi edilmişti.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel

Fatma Yeşilyurt Kocaeli Güncel Haberler Son Dakika

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