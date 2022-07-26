Son dakika haber | Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Son dakika gündem haberi... KOCAELİ'de, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları yönünde haklarında bilgiler olan yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
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KOCAELİ'de, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları yönünde haklarında bilgiler olan yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı oldukları yönünde haklarında bilgiler bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Yabancı uyruklu 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili adli işlemlere başlanıldığı belirtildi.
Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak - Güncel