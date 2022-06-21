Son dakika haber! Kırgız eşinin kendisini aldattığını öğrenince öfkelenerek cinayeti işlemiş Son dakika haber... Giresun'da geçtiğimiz pazar akşamı dini nikahla birliktelik yaşadığı 3 çocuk annesi Kırgızistan uyruklu Keremet Nyshanova'yı öldürdükten sonra Görele ilçesinde yol kenarına attığı iddiasıyla gözaltına alınan Metin A. Giresun'da geçtiğimiz pazar akşamı dini nikahla birliktelik yaşadığı 3 çocuk annesi Kırgızistan uyruklu Keremet Nyshanova'yı öldürdükten sonra Görele ilçesinde yol kenarına attığı iddiasıyla gözaltına alınan Metin A.'nın jandarmadaki sorgusunda cinayeti kıskançlık meselesi nedeniyle işlediğini itiraf ettiği ortaya çıktı. Cinayet sonrası yaşananları anlatan Metin A.'nın ilk sorgusunda "İmam nikahlı birlikteliğimiz vardı. Bu birlikteliğimizden 1 çocuğumuz var. Beni aldattığını öğrenince öfkelendim. Cinayet sonrası cesedi araçla Tirebolu'dan Görele'ye 7 kilometre mesafe gelerek getirim ve yol kenarına bıraktım. Keşke böyle olmasaydı" dediği öğrenildi. Öte yandan Keremet Nyshanova'nın cenazesi tamamlanan otopsi işlemleri sonrası ülkesi Kırgızistan'a gönderildi. (Bekir Öztürk - İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Kırgızistan Giresun Güncel Haberler Son Dakika

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