Kemer'de 3 dönüm orman yandı
Demirören Haber Ajansı - Levent Yenigün - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınında 3 dönüm alan zarar gördü.
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınında 3 dönüm alan zarar gördü.
?Göynük Mahallesi yakınlarındaki Göynük Kanyonu girişi yakınlarında bugün saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Söndürme çalışmalarına 5 arözöz, orman işçileri, gönüllüler ve 67 jandarma görevlisi katıldı. Engebeli arazi nedeniyle araçlar bölgeye ulaşamayınca ekipler arazözlerden hortumları birleştirdi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 dönüm alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürüyor.Bu arada yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.