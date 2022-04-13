Trafik kazası sonrası alev alan araçtaki 4 kişi yaralandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi Kirazlı yol ayrımındaki kavşakta, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen Yahyalı Orman İşletme Şefliğine ait kamyonet ile otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası alev alan otomobilde bulunan aynı aileden Cuma, Hatice, Münevver ve Miraysu Bircan, diğer araçtaki Ahmet Akçakoca ve Mahmut Sarıkaya tarafından kurtarıldı.

Ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cuma, Hatice ve Münevver Bircan, ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.