Son dakika haber | Kaynarca'da tarla sınırı ihlali iddiasıyla komşusunu orakla yaralayan zanlı tutuklandı
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Gelen son dakika haberine göre Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tarla sınırı ihlali iddiasıyla çıkan kavgada komşusunu orakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tarla sınırı ihlali iddiasıyla çıkan kavgada komşusunu orakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Dudu Mahallesi'nde dün çıkan kavgada R.S'yi (75) tarım aleti diye tabir edilen orakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan A.S'nin (54) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adli makamlara sevk edilen zanlı, "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Hastaneye kaldırılan ağır yaralı R.S'nin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA / Serhat Yağız - Güncel