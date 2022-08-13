Son dakika haber | Jandarma Genel Komutanlığı'na ilk kadın general atandı

Son dakika haber... RESMİ Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı Atama ve Terfilerine göre ilk defa Jandarma Genel Komutanlığı'na bir kadın general ataması yapıldı.

RESMİ Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı Atama ve Terfilerine göre ilk defa Jandarma Genel Komutanlığı'na bir kadın general ataması yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Kıdemli Albay Özlem Yılmaz, tuğgeneralliğe terfi ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı oldu.

Jandarma Genel Komutanlığı'na ilk kez kadın general ataması gerçekleştirildi. Kıdemli Albay Özlem Yılmaz, tuğgeneralliğe terfi ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı oldu.

Öte yandan Tuğgeneral Yılmaz, 2014 ile 2022 yıllarında, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü olarak görev yaptı. Özlem Yılmaz, kadına yönelik şiddetle mücadele ve çocuk suçları konusunda, ulusal ve uluslararası çeşitli proje ve eğitim programlarına, yurt içi ve yurt dışı çalışma ziyaretlerine, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen birçok eğitim, seminer, konferans, çalıştay ve benzeri faaliyetlere katıldı. TBMM Başkanlığı'nca kurulan 'Meclis Araştırma Komisyonları'nda Jandarma Genel Komutanlığı'nı temsilen uzman olarak görev aldı. ?Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 'kamu yönetim' ile 'yönetim ve organizasyon' dallarında yüksek lisans yapan Özlem Yılmaz, evli ve 2 çocuk annesi.