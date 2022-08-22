Son dakika haber | İzmir'de spor salonunda çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isterken yakalanan düzensiz göçmenlerin bulunduğu spor salonunda çıkan yangın söndürüldü. İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isterken yakalanan düzensiz göçmenlerin bulunduğu spor salonunda çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, 5 gün önce yakalanan Filistin, Somali, Afganistan ve Suriye uyruklu 103 düzensiz göçmenin geçici olarak barındığı İzzet Gül Stadyumu içindeki spor salonunda yangın çıktı. Yangın sırasında salondaki düzensiz göçmenler dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle salonda hasar oluştu. Polis, olayla ilgili 3 Filistinliyi gözaltına aldı. Güncel Kaynak: AA / Cemrecan Tutar Seferihisar İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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