Son dakika haber... İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 18 adrese baskın yapıldı Son dakika haber: İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Esenyurt merkezli Büyükçekmece, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Arnavutköy ilçelerinde 35 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmaların ardından, sabah erken saatlerde özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 18 adreste narkotik köpekler de kullanılarak yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyete götürülecek. AA / Ali Ebubekir Tokcan - Güncel Büyükçekmece Narkotik İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

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