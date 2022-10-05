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Son dakika haber! İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyinde öldürdüğü Filistinli için cenaze töreni

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Son dakika haberi: GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cenaze yakınlarının üzüntü yaşaması Cenazenin sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınması NABLUS - İsrail ordusunun Nablus'a bağlı Deyr el-Hatab beldesine düzenlediği baskında hayatını kaybeden Filistinli Ala Nasır Ahmed (21) için cenaze töreni düzenlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cenaze yakınlarının üzüntü yaşaması

Cenazenin sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınması NABLUS - İsrail ordusunun Nablus'a bağlı Deyr el-Hatab beldesine düzenlediği baskında hayatını kaybeden Filistinli Ala Nasır Ahmed (21) için cenaze töreni düzenlendi.

Kaynak: AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel

İsrail Güncel Haberler Son Dakika

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