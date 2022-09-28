Son dakika haber... İran'ın eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi, ülkede devam eden gösterileri desteklediği ve kışkırttığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi, ülkede devam eden gösterileri desteklediği ve kışkırttığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

İran'da Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler devam ediyor. İran medyası tarafından yapılan açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi'nin, gösterileri desteklediği ve kışkırttığı gerekçesiyle gözaltına alındığı aktarıldı. Haşimi'nin İran'da hangi güvenlik kurumu tarafından gözaltına alındığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Amini'nin hayatını kaybetmesi ülke genelinde tepkilere neden olmuş, protestolar başlamıştı. Tahran Emniyet Müdürlüğü, Amini'nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti. İran devlet televizyonu, ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı milislerin de bulunduğu en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

(Aynur Sena Çabuk - İHA)