Son dakika haber | Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist, Emniyet'in operasyonuyla Ankara'da yakalandı. Gelen son dakika haberine göre Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist, Emniyet'in operasyonuyla Ankara'da yakalandı. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist, Emniyet'in operasyonuyla Ankara'da yakalandı. AA / Sertaç Bulur - Güncel Ankara Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber | Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist, Emniyet'in operasyonuyla Ankara'da yakalandı. - Haberler

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