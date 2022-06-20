Son dakika haber | Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist, Emniyet'in operasyonuyla Ankara'da yakalandı. - Haberler

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Son dakika haber | Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist, Emniyet'in operasyonuyla Ankara'da yakalandı.

AA - Sertaç Bulur - Güncel
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Son dakika haber | Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist, Emniyet'in operasyonuyla Ankara'da yakalandı.

Gelen son dakika haberine göre Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist, Emniyet'in operasyonuyla Ankara'da yakalandı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist, Emniyet'in operasyonuyla Ankara'da yakalandı.

AA / Sertaç Bulur - Güncel

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