Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü - Buckingham Sarayı'nın önünde toplananlar

Güncel Haberler

Edinilen son dakika haberine göre İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında vefat etti.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında vefat etti. Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada Kraliçe Elizabeth'in İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi. Kraliçe Elizabeth'in ölüm haberinin duyulmasının ardından Buckingham Sarayı'nın çevresinde toplanan sevenleri, gece boyunca Kraliçe için dua etti, sarayın önüne çiçek bıraktı.

Kaynak: AA / Güncel

Kraliçe Elizabeth Buckingham Sarayı Twitter England Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title