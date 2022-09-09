Son dakika haber! İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü - Buckingham Sarayı'nın önünde toplananlar
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Edinilen son dakika haberine göre İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında vefat etti.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında vefat etti. Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada Kraliçe Elizabeth'in İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi. Kraliçe Elizabeth'in ölüm haberinin duyulmasının ardından Buckingham Sarayı'nın çevresinde toplanan sevenleri, gece boyunca Kraliçe için dua etti, sarayın önüne çiçek bıraktı.
Kaynak: AA / Güncel