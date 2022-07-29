Son dakika haber | Hizan Kaymakamı Yelek'ten, Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ne ziyaret Son dakika gelişmesine göre Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Dernek üyeleriyle bir araya gelen Yelek, başkan Methi Özdemir'den çalışmaları, şehit ve gazi aileleri hakkında bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdemir, Yelek'e plaket takdim etti. Güncel AA / İlhan Eren İnan Muhammed İkbal Güncel Haberler Son Dakika

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