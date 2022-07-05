Son dakika haber! Hazırlık Komisyonu Salihe Aydeniz'in Dokunulmazlığı İçin Yarın Karar Verecek

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz'in polise yumruklu saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'nda oluşturulan Hazırlık Komisyonu, yarın karar verecek. Aydeniz, bugün sözlü savunma yaptı. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Tamamen siyasi bir karar. Bir siyasi oyun. Salihe hanımın raporları var. Kendisi darp ediliyor" dedi.

DBP Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin süreç, TBMM'de devam ediyor. Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulan Hazırlık Komisyonu, bugün 14.00'te toplandı. Beş dosyanın dördüne ilişkin savunmayı Aydeniz, birine ilişkin savunmayı da Aydeniz adına HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş yaptı. Savunmalar iki saat sürdü. Bugünkü sözlü savunmada, yeni deliller sunuldu.

Savunmaların ardından verilen arada açıklama yapan Meral Danış Beştaş, polisin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun twetini televizyonda izledikten 10 saat sonra darp raporu aldığını söyledi. Beştaş, "Tamamen siyasi bir karar. Bir siyasi oyun. Salihe hanımın raporları var. Kendisi darp ediliyor. Üç fezlekede kendisinin doktor raporu ve suç duyurular var. Burada mağdur olan kolluk kuvveti değil... Polis bizim de polisimiz... Aydeniz üzerinden ayrımcılık var" dedi.

NİHAİ KARARI KARMA KOMİSYON VERECEK, RAPORU TBMM GENEL KURULU'NDA GÖRÜŞÜLECEK

Hazırlık Komisyonu, kararını vermek üzere yarın 11.00'de yeniden toplanacak. Hazırlık Komisyonu, çıkan kararı Adalet ve Anayasa Karma Komisyonu'na sunacak. Nihai kararı Karma Komisyon verecek. Dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar çıkması durumunda komisyon raporu, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek oylanacak.

ANKA / Güncel