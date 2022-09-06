Son dakika haberleri | Evden altın ve döviz çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı Güncel Haberler Son dakika habere göre Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, bir evden altın ve döviz çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, bir evden altın ve döviz çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükdalyan Mahallesi'nde bir evden yaklaşık 250 bin lira değerinde 8 bilezik, 7 çeyrek altın, 3 yüzük, küpe ve döviz çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler tespit ettiği F.D'yi düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Antakya Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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