Son dakika haber! Gediz'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı Son dakika gelişmesine göre Üzerinde 190 sentetik uyuşturucu hap bulunan şüpheli gözaltına alındı. Üzerinde 190 sentetik uyuşturucu hap bulunan şüpheli gözaltına alındı. Gediz'de uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şüpheliyi takibe aldı. İzmir'den getirdiği uyuşturucuyu satmak için müşteri aradığı iddia edilen N.A'nın, çantasında yapılan aramada 190 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Ergün Caran - Güncel Hisarcık Gediz Güncel Haberler Son Dakika

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