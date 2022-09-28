Son dakika haber | Gaziantep'te "maganda kurşunu" isabet eden bebek öldü Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'te maganda kurşunu isabet eden 13 aylık bebek hayatını kaybetti. Gaziantep'te maganda kurşunu isabet eden 13 aylık bebek hayatını kaybetti. Şehitkamil ilçesine bağlı Fıstıklık Mahallesi'nde akrabalarını ziyaret giden ailenin 13 aylık bebekleri Kaan Taş'a, ablası bahçede gezdirirken maganda kurşunu isabet etti. Başından kan gelen ve ailesinin özel bir hastaneye götürdüğü bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

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