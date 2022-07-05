Son dakika haber: Evde çıkan yangında elbisesi tutuşan kadın öldü Gelen son dakika haberine göre Bolu'da evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti. Bolu'da evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti. Karaçayır Mahallesi Şehit Selen Paşa Caddesi'nde tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle üzerindeki elbisesi alev alan Şükran Emre (68), çığlık atarak dışarı çıktı. Emre'nin üzerinde alevler olduğunu gören caddedeki iş yeri çalışanları, kadının üzerine su dökerek alevleri söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde yanan halıda soğutma çalışması yaptı. Sağlık ekipleri, Şükran Emre'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Başkanlığına gönderildi. Öte yandan olay yerine gelen Emre'nin yakınları sinir krizi geçirdi. AA / Zafer Göder - Güncel Karaçayır Mahallesi Bolu Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber: Evde çıkan yangında elbisesi tutuşan kadın öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.