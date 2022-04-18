Son dakika haber... Eski Karadağ Yüksek Mahkemesi Başkanı Medenica'ya gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Eski Karadağ Yüksek Mahkemesi Başkanı Medenica'ya gözaltı

AA - Zehra Adılovıc - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Eski Karadağ Yüksek Mahkemesi Başkanı Medenica'ya gözaltı

Son dakika haberler: Eski Karadağ Yüksek Mahkemesi Başkanı Vesna Medenica, "görevini kötüye kullanmak" suçlamasıyla Podgoritsa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Eski Karadağ Yüksek Mahkemesi Başkanı Vesna Medenica, "görevini kötüye kullanmak" suçlamasıyla Podgoritsa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Karadağ medyasında yer alan haberlere göre, Medenica'ya, suç örgütü kurma ve görevini kötüye kullanma suçlamaları yöneltildi.

Medenica, havalimanında sınır polisine pasaportunu verdikten sonra gözaltına alındı.

Eski Yüksek Mahkeme Başkanı Medenica'nın oğlu Milos Medenica'nın Kolombiya'dan uyuşturucu ve sigara kaçakçılığına karıştığı, kendisinin de bu durum hakkında bilgi sahibi olduğu aktarılan haberlerde, Europol tarafından elde edilen görüşme kayıtlarında, Medenica'nın gerektiğinde oğluna koruma sağlayacağını ifade ettiği öne sürüldü.

Medenica, 2020'nin sonundaki istifasına kadar 17 yıl boyunca Karadağ Yüksek Mahkemesi başkanı olarak görev yapmıştı.

AA / Zehra Adılovıc - Güncel

Karadağ, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title