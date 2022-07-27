Son dakika haber... ESENLER'DE OTOPARKTAKİLERE SİLAHLI SALDIRIDA BEKÇİ ÖLDÜ

Olay, Oruç Reis Mahallesi'ndeki otoparkta dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler yaya olarak geldikleri otoparkta, içeride bulunanlara kurşun yağdırdı. Saldırıda otoparktaki 3 kişi kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Saldırıda yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OTOPARKIN ÖNÜNDEKİ KALDIRIMDA BİLEZİKLER BULUNDU

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