EMEKLİ ÖĞRETMEN, GİRİLMESİ YASAK OLAN MAĞARADA FENALAŞIP, ÖLDÜ
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Karaman'ın Ermenek ilçesindeki girilmesi yasak olan Maraspoli Mağarası'nda fenalaşıp hayatını kaybeden emekli matematik öğretmeni Mustafa Uğur'un cenazesi, AFAD ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla çıkartıldı.
Karaman'ın Ermenek ilçesindeki girilmesi yasak olan Maraspoli Mağarası'nda fenalaşıp hayatını kaybeden emekli matematik öğretmeni Mustafa Uğur'un cenazesi, AFAD ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla çıkartıldı. Uğur'un cesedi otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Uğur'un kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel