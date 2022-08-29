EMEKLİ ÖĞRETMEN, GİRİLMESİ YASAK OLAN MAĞARADA FENALAŞIP, ÖLDÜ Güncel Haberler Karaman'ın Ermenek ilçesindeki girilmesi yasak olan Maraspoli Mağarası'nda fenalaşıp hayatını kaybeden emekli matematik öğretmeni Mustafa Uğur'un cenazesi, AFAD ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla çıkartıldı. Karaman'ın Ermenek ilçesindeki girilmesi yasak olan Maraspoli Mağarası'nda fenalaşıp hayatını kaybeden emekli matematik öğretmeni Mustafa Uğur'un cenazesi, AFAD ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla çıkartıldı. Uğur'un cesedi otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Uğur'un kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Karaman Ermenek Güncel Haberler

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