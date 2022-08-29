Şarkıcı Gülşen adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan şarkıcı Gülşen'in "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar verildi.

Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan şarkıcı Gülşen'in "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar verildi.

Nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında TCK'nin 216. maddesi olan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itirazı değerlendirdi.

Mahkeme yapılan değerlendirme sonucunda Çolakoğlu'nun adli kontrol tedbirlerinden olan "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar verdi.

Mahkeme tahliye gerekçesinde, şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin toplanmış olması, bu aşamadan sonra şüphelinin kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmayışı, bakmakla mükellef olduğu yaşı küçük çocuğunun bulunmasını, tutuklama maddeleri dikkate alındığında alması muhtemel cezaya ilişkin infaz koşulları da hep birlikte değerlendirildiğinde tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrol tedbirleri ile sağlanabileceğini belirtti.

Çolakoğlu, tahliye kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edildi.

Cezaevi çıkışında kendisini bekleyen minibüse binen şarkıcı Gülşen, basın mensuplarına açıklama yapmadan buradan ayrıldı.

Avukatı adliye önünde açıklama yaptı

Mahkemenin tahliye kararı sonrası adliyenin önünde açıklama yapan Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, tahliye hususunda çok mutlu olduklarını söyledi.

Avukat Emre, tutuklamanın yapılabilmesi için öncelikle şahsa isnat edilen suçla alakalı kuvvetli suç şüphesi ve delilin olması gerektiğini ifade ederek, "Oradaki sözler müvekkile isnat ettiği suçun oluşması için yeterli değil. Çünkü kamu güvenliğinde acil bir tehlike oluşturmuyor. O itibarla biz hep dedik ki tutuklama uygun değil. Buna itiraz edeceğimizi de belirtmiştik." dedi.

Müvekkilinin söylediği sözün her ne kadar rahatsız edici olsa da kendisinin de bununla alakalı özürlerini belirttiğini anlatan Emre, ev hapsinin kaldırılması için de hakimliğe başvuracaklarını ifade etti.