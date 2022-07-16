Son dakika haber... Büfe işletmecisini öldürüp, kayınbiraderini de yaralayan 3 şüpheli tutuklandı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, çıkan kavgada alkollü içki satışı yapan büfe işleten Erhan Okur'u (42) öldürüp, gürültüleri duyup gelen kayınbiraderi Mustafa Geremeli'yi (38) de aynı bıçakla yaralayan 3 şüpheli Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadeleri alındıktan sonra tutuklanıp, Muğla Cezaevi'ne gönderildi.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında İskele Mahallesi Liman mevkisinde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Erhan Okur, işlettiği alkollü içki satışı yapan büfesinde otururken içeri 3 kişi girdi. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma dışarı taştı, kapının önünde taraflar kavgaya tutuştu. Kavga sırasında Okur, kalbine isabet eden bıçak darbesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Gürültüleri duyarak gelen kayınbiraderi Mustafa Geremeli de karnından yaralandı. Olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gece yarısı 3 şüpheli, Marmaris Adliyesi'ne götürüldü. Burada SEGBİS ile ifadeleri alınan şüpheliler tutuklanıp, Muğla Cezaevi'ne gönderildi.