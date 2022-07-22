Son dakika haber | ÇİFTÇİ, ANIZ YANGININDA DUMANDAN ETKİLENDİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberi: ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, anız yangınında dumandan etkilenen çiftçi tedavi altına alındı.
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, anız yangınında dumandan etkilenen çiftçi tedavi altına alındı.
Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Burmapınar köyünde meydana geldi. Osman Bozkurt'a ait tarlada bulunan anızlar bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra yangına çevredeki çiftçiler de traktörleri ile destek verdi. Yangın ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınırken, müdahale sırasında dumana maruz kalan arazi sahibi Osman Bozkurt, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürdürülüyor.
Demirören Haber Ajansı / Güncel