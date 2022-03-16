Son dakika haber: "Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Özel Konseri" AKM'de sahnelendi

ÇANAKKALE (AA) - İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın (İDSO) Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne özel hazırladığı konser, dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki " Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Özel Konseri"ne Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Bakan Yardımcıları Ahmet Misbah Demircan ve Özgül Özkan Yavuz ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da arasında bulunduğu çok sayıda dinleyici katıldı.

Dört bölümden oluşan ve şef Burak Tüzün'ün yönettiği konserde, Ankara Devlet Opera ve Balesi soprano sanatçısı Hülya Kazan solist olarak sahne alırken, sanatçıya Bilkent Senfoni Orkestrası viyolonsel sanatçısı Serdar Rasul eşlik etti.

"Dünyanın barışa en çok ihtiyacı olduğu zamanlardan birindeyiz"

Konserde, Can Atilla tarafından bestelenen ve ismini savaşta hepsi şehit olan 57. Alay'dan alan "57. Alay Gelibolu Senfonisi" klasik müzik dinleyicileriyle buluştu.

Konserin ardından sahnede konuşma yapan Atilla, eserin içeriğine ve bölümlerine ilişkin bilgiler vererek, "Şu an dünyanın barışa en çok ihtiyacı olduğu zamanlardan birindeyiz." dedi.

Atilla, Çanakkale Savaşı'nda vatan aşkı ve ilahi aşkın bir arada olduğuna işaret ederek, "Çanakkale Savaşı bambaşka bir savaş, içinde insani değerlerin ne olursa olsun korunduğu çok ilginç bir savaş. Savaş esnasında birbirini vuran askerler, o gece bittikten sonra savaş durduğu anda yaralı olan askerleri kendi cephelerine çekip onları tedavi etmeye, hayatta tutmaya çalışıyorlardı." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Can Atilla ile şef Burak Tüzün, 57. Alay sancağının replikasını açarak izleyicilere gösterdi.

Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte ayrıca Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan kısa film izlenime sunuldu.