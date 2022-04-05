Son dakika haber: Cahit Özkan: "(Semra Güzel) Yakalama kararı çerçevesinde söz konusu vekilin arama çalışmaları devam etmektedir"
AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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Son dakika haberlerine göre AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın açıklaması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın açıklaması
Tbmm - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)