Son dakika haber: Cahit Özkan: "(Semra Güzel) Yakalama kararı çerçevesinde söz konusu vekilin arama çalışmaları devam etmektedir" - Haberler

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Son dakika haber: Cahit Özkan: "(Semra Güzel) Yakalama kararı çerçevesinde söz konusu vekilin arama çalışmaları devam etmektedir"

AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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Son dakika haberlerine göre AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın açıklaması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın açıklaması

Tbmm - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)

Son dakika haber: Cahit Özkan: (Semra Güzel) Yakalama kararı çerçevesinde söz konusu vekilin arama çalışmaları devam etmektedir

Son dakika haber: Cahit Özkan: (Semra Güzel) Yakalama kararı çerçevesinde söz konusu vekilin arama çalışmaları devam etmektedir

Son dakika haber: Cahit Özkan: (Semra Güzel) Yakalama kararı çerçevesinde söz konusu vekilin arama çalışmaları devam etmektedir

AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel

Cahit Özkan, AK Parti, TBMM, Güncel, Haberler

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