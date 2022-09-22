Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Ukrayna arasında 200'den fazla savaş esiri mübadelesindeki rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti

Güncel Haberler

Son dakika haber: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Ukrayna arasında 200'den fazla savaş esiri mübadelesindeki rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti

Son dakika haberlerine göre BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Ukrayna arasında 200'den fazla savaş esiri mübadelesindeki rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Ukrayna arasında 200'den fazla savaş esiri mübadelesindeki rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti

Kaynak: AA / Betül Yürük - Güncel

Birleşmiş Milletler Antonio Guterres Ukrayna Rusya Güncel Haberler Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title