Son dakika haber: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Ukrayna arasında 200'den fazla savaş esiri mübadelesindeki rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti
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Son dakika haberlerine göre BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Ukrayna arasında 200'den fazla savaş esiri mübadelesindeki rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Ukrayna arasında 200'den fazla savaş esiri mübadelesindeki rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti
Kaynak: AA / Betül Yürük - Güncel