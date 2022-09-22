Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Ukrayna arasında 200'den fazla savaş esiri mübadelesindeki rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.