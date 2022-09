Son dakika haber: BEŞİKTAŞ'TA ARKADAŞLARIN OLDUĞU İKİ MOTOSİKLET ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ 2 YARALI

BEŞİKTAŞ'ta, birbirleriyle arkadaş olan kişilerin olduğu, aynı yöndeki iki motosiklet çarpıştı. Kaza da motosiklet sürücülerinden biri hayatını kaybederken diğer motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Kadırgalar Caddesi'nde meydana geldi. Nişantaşı yönünde ilerleyen Fatih Çakıllı'nın (21) kullandığı motosiklet, aynı yönde ilerleyen arkadaşlarının bulunduğu motosikletle çarpıştı. Fatih Çakıllı ve diğer motosiklette bulunan Ahmet Sait C. ile Edip Sait C. kazada ağır yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Fatih Çakıllı hayatını kaybederken, ağır yaralanan Ahmet Sait C. ile Edip Sait C. hastanede tedavi altına alındı. Fatih Çakıllı, Piyalepaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Çakıllı'nın cenazesine gelen onlarca motosikletli cenaze aracına eşlik etti. Polis yaşanan kaza sonrası soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel