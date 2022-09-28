Son dakika haber | Batı Şeria'da 4 Filistinlinin öldürülmesine tepkiler
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Gelen son dakika haberine göre Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'nda toplanan bir grup Filistinli genç, İsrail güçlerinin düzenlediği baskın sırasında gerçek mermi kullanarak 4 Filistinlinin öldürülmesi protesto etti.
Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'nda toplanan bir grup Filistinli genç, İsrail güçlerinin düzenlediği baskın sırasında gerçek mermi kullanarak 4 Filistinlinin öldürülmesi protesto etti. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine Filistinli gençler, taş atarak karşılık verdi.
Kaynak: AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel