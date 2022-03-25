Son dakika haber! Balıkesir'de otomobilin çarptığı kişi öldü
AA - Emrah Çakmak - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Bademli Mahallesi'nde Y.P. (20) yönetimindeki 35 DSH 58 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Akiye Karakuş'a (43) çarptı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Karakuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
AA / Emrah Çakmak - Güncel