Son dakika haber! Balıkesir'de otomobilin çarptığı kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Balıkesir'de otomobilin çarptığı kişi öldü

AA - Emrah Çakmak - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Balıkesir'de otomobilin çarptığı kişi öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Bademli Mahallesi'nde Y.P. (20) yönetimindeki 35 DSH 58 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Akiye Karakuş'a (43) çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Karakuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Emrah Çakmak - Güncel

Balıkesir, Otomobil, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title