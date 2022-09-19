Son dakika haber... Bakırköy'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberine göre Bakırköy'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli, "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandı. Bakırköy'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli, "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandı. Yeşilköy İstasyon Caddesi'nde 14 Eylül'de Metin S'yi (42) yaralayarak, kaçmaya çalışan K.A. (23), polis tarafından olayda kullandığı silahla yakalanarak, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından şüpheli K.A, Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli K.A, Metin S'yi vurması için kimsenin kendisini azmettirmediğini, önce tartıştıklarını sonrasında Metin S'nin kendisine hakaret etmesi sonucu ruhsatsız tabancasıyla bacaklarına ateş ettiğini ve öldürme kastının olmadığını savundu. Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğinde, şüpheli K.A'nin "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanmasına karar verildi. Öte yandan Metin S'nin hayati tehlikesi bulunmazken, K.A'nın kasten öldürme suçundan arama kaydı olduğu belirlendi. Güncel Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Yeşilköy Eylül Güncel Haberler Son Dakika

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