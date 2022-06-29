Son dakika haber | Bakan Soylu, selden etkilenen bölgeleri havadan inceledi Son dakika haberlerine göre Bakan Soylu'nun selden etkilenen bölgeleri havadan incelemesi Bölgeyi yerden incelemesi Bakan Soylu, Düzce'de selden etkilenen bölgeleri havadan inceledi DÜZCE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de meydana gelen selden etkilenen Gölyaka ve Akçakoca ilçeleri ile Beyköy beldesini... Bakan Soylu'nun selden etkilenen bölgeleri havadan incelemesi Bölgeyi yerden incelemesi Bakan Soylu, Düzce'de selden etkilenen bölgeleri havadan inceledi DÜZCE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de meydana gelen selden etkilenen Gölyaka ve Akçakoca ilçeleri ile Beyköy beldesini helikopterden inceledi. AA / Erlevent Gülbitti - Güncel Süleyman Soylu Akçakoca Gölyaka Düzce Güncel Haberler Son Dakika

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