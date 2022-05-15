Bağcılar'da İETT otobüsünün kadına çarptığı kaza kamerada - Haberler

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına İETT otobüsü çarptı. Güvenlik kamerasının kaydettiği kazada metrelerce sürüklenen kadının beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.. Hastanede ameliyat edilen kadının hayati tehlikesi devam ediyor.

Kaza dün saat 13.30 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. 66 yaşındaki Hamide A. isimli kadına caddede karşıdan karşıya geçtiği sırada İETT otobüsü çarptı. Feci kaza sonrası Hamide A. metrelerce sürüklendi.

"BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ BEKLEYİP GÖRMEK"

Göztepe Mahallesinde 30 yıldır esnaf olan Kemal Savcı da, "Kazadan sonra olay yerine gittim, teyzemiz kanlar içinde yerde yatıyordu. Bu caddenin sıkışıklığı yıllardan bu yana devam ediyor. Çözülemediği için de bu tür kazalar kaçınılmaz oluyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel