Son dakika haber | Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davada sanık savunmaları alındı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin 20 sanığın yargılandığı davada, sanıkların savunmaları alındı.

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesince konferans salonunda yapılan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, tutuklu sanık Ali Yasak savunma yaptı.

Ali Yasak, ailesiyle birlikte misafirlerini ağırladığını belirterek, daha sonra mekandan ayrıldıklarını, kendisini arayan kardeşi Kadir Yasak ile buluşmak için Yeşilköy'e gittiğini anlattı.

Mekanda kardeşini göremediğini, daha sonra kendisini arayan sanık Seccad Yeşil'in "Kardeşin biriyle görüşüyor, tatsızlık olabilir, gelsen iyi olabilir." demesi üzerine çarşıya gittiğini ifade eden Ali Yasak, maktulle kardeşinin masasına gittiğinde bir gerginlik olduğunu anladığını söyledi.

Maktulü tanımadığını dile getiren Ali Yasak, şunları kaydetti:

"Ne oldu, ne bitti bilmiyorum. Şafak beyle tanıştım, oturdum. Kardeşim Mahmutyazıcıoğlu'na kendisine küfür edip etmediğini sordu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu da 'Bana hesap mı soruyorsunuz.' diyerek küfür etti. Bunu duyunca ayağa kalktım, sakinleştirmek istedim. Bir dakika sonra Şafak Mahmutyazıcıoğlu 'Benim mekanımda bana artistlik mi yapıyorsunuz.' diyerek küfür etti. Bir anda Şafak, iki eliyle kardeşimin üzerine doğru saldırmaya başladı. Araya girme amacıyla olayın büyümemesi için tuttum. Bu sefer kendisini çektiğim esnada silah sesi duydum. Şok oldum bir patlama sesi daha duydum. Bu sefer Kadir, vurulan ikinci şahsın yanına gidince Şafak'ı uzaklaştırmaya çalıştım. Maktulü kilosundan dolayı kaldırmaya çalışmam zordu. Otomatik olarak sürükleyerek uzaklaştırmak istedim. Kardeşimi uyarıyordum, 'Kadir yapma.' dedim. Bir daha ateş etmedi. Çektiğim esnada Kadir uzaktaydı. Amacım vale kulübesinin yanında taksi durağı var. Taksi çağırtmaktı, hastaneye götürmelerini isteyecektim. Kapının önüne götürmek istediğim sırada Şafak yerde halen küfür ediyordu, sakinleştirmeye çalışıyordum. Sonrasında Kadir geldi, biz çıktık."

"Acı çektirme amacım yoktu"

Sanık Yasak, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu yerde sürüklediği görüntülere ilişkin, "Acı çektirme amacım yoktu, birbirlerine ulaşmamaları için uğraştım. Ben Şafak Bey'in üzerinde silah olup olmadığını bilmiyorum. Küfürler hakaretler vardı, benim aklıma gelen en mantıklı şey iki kişiyi birbirinden uzaklaştırmaktı. Niyetim iyiydi, kötü niyetli bir şey yapmadım." diye konuştu.

Yasak, olaydan sonra arkadaşlarının evlerine gittiklerini dile getirdi.

Sanık Serkan Dakman, Kadir Yasak ile maktulün görüşmesini anlatarak, "Ali Yasak'ın gelmesiyle Şafak Bey dozunu yükselterek, 'hayırdır benim etrafımda toplanıyorsunuz falan.' dedi. Küfürler başladı. Konuyla alakam olmadığı için gerildim. Şafak Bey'in ayağa kalktığını gördüm. O sırada bir silah sesi duydum. Şoka girdim. Ben ve Seccad 'Dur yapma.' tarzında konuştuk, silah var, diye ürktük." ifadelerini kullandı.

Seccad ile beraber birbirlerini çekiştirerek arabaya bindiklerini ve birinin vurulduğunu düşünmediğini anlatan sanık Dakman, evde haberleri izleyince panik yaptığını ve inşaatta kaldığını söyledi.

Dakman, "Olaya dahlim sadece bu kadar. Hayatım mahvoldu. Kadir'in de suçu yok, inanılmaz alttan aldı." dedi.

Söz verilen bir kısım diğer tutuklu sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek, beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

Duruşma, yarına ertelendi.