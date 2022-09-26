Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın öldü, otomobildeki 3 kişi yaralandı. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın öldü, otomobildeki 3 kişi yaralandı. Mehmet O.B. yönetimindeki 07 AOF 380 plakalı otomobil, Antalya-Burdur kara yolu Antalya Bilim Üniversitesi kavşağında, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Sağlam'a, ardından refüje çarptı. Kazada, Sağlam olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüsü Mehmet O.B. ve araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Çiçek Antalya Bilim Üniversitesi Döşemealtı Antalya Güncel Haberler

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