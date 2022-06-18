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Son dakika haber... Amasya'da kimliğini unutan öğrencileri YKS'ye motosikletli polis yetiştirdi

İhlas Haber Ajansı - Murat Çelik - Güncel
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Son dakika haber: Amasya'da kimliğini unutan öğrencileri YKS'ye motosikletli polis yetiştirdi Amasya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı için sınav merkezine geldiğinde kimlik kartlarını unuttuğunu fark eden adayların yardımına motosikletli polis yetişti.

Amasya'da kimliğini unutan öğrencileri YKS'ye motosikletli polis yetiştirdi

AMASYA - Amasya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı için sınav merkezine geldiğinde kimlik kartlarını unuttuğunu fark eden adayların yardımına motosikletli polis yetişti.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi girişinde kimliklerinin yanında bulunmadığını fark eden adaylar Efe Zile ile Ali Erdem Küpçü endişeye kapıldı. Bunun üzerine Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nde görevli motosikletli polis iki adayı alıp evlerine götürdü. Sonrasında kimliklerinin almalarının ardından son anda sınav binasına yetiştirdi.

Sınava yetiştiğine çok sevinen öğrenci Ali Erdem Küpçü'nün arkadaşı Nagehan Gül, "Telaşla 'kimliğimizi unuttuk' dedik. Polis ağabeyimiz yardımcı oldu sağ olsun" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Güncel

Ali Erdem Amasya Güncel Haberler Son Dakika

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