Son dakika haber: Almanya'dan Ukrayna savaşı nedeniyle gıda güvenliği uyarısı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna- Rusya savaşının tüm dünya için sonuçları olan bir savaş olduğunu belirterek, "Dünyanın gıda güvenliğinde önemli rol oynayan Ukrayna gibi ülkelerin artık gıda ulaştıramamasından korkuluyor. Bu açlık tehlikesini de beraberinde getirecek." dedi.

Şansölye Scholz, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ile görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, "Ukrayna- Rusya savaşı tüm dünya için sonuçları olan bir savaş." dedi.

Savaş nedeniyle gıda tedarik zincirindeki aksamalara dikkati çeken Scholz, "Şimdi enerji ve gıda fiyatları artıyor. Dünyanın gıda güvenliğinde önemli rol oynayan Ukrayna gibi ülkelerin artık gıda ulaştıramamasından korkuluyor. Bu açlık tehlikesini de beraberinde getirecek." diye konuştu.

Scholz, Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle Afganistan'da kaybettiği asker sayısından daha fazla asker kaybettiğini vurgulayarak, savaşın durdurulması çağrısını yineledi.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ise Latin Amerika'nın, savaşın sonuçlarından acı çektiğini belirterek, " Rusya'ya yönelik yaptırımların sadece Rusya'da değil, tüm dünyada sonuçları var." dedi.

Fernandez, savaşın gıda ve enerji fiyatlarını yükselttiğine dikkati çekerek, "Bu artık NATO ile Rusya veya Ukrayna ile Rusya arasında bir sorun değil. Bu dünya için bir sorun. Savaş durdurulmalı." diye konuştu.

Enerji ve gıda konusunda ülkesinin sunacağı çok şey olduğunu vurgulayan Fernandez, "Arjantin, büyük bir gıda ve enerji üreticisidir. Arjantin yeşil ve mavi hidrojen üretmek için bir dizi projeyle ilerliyor. Bunların hepsi dünyanın diğer bölgelerine enerji sağlamak için fırsatlar. Almanya'nın Arjantin'de uzun bir yatırım geçmişi var ve bize güvenebilir." ifadelerini kullandı.