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Son dakika haber: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken açıklamalarda bulundu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken açıklamalarda bulundu

Son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken açıklamalarda bulundu. Konuşmadan satırbaşları:

"NATO, doğu kanadını güçlendirmek için Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya'da bulunanlara ek olarak Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Slovakya'da da çok uluslu savaş grupları kurdu"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'yu bölebileceğini düşündüğünün ifade ederek, "Ancak NATO daha güçlü ve daha birleşik" dedi.

"Moskova'nın, savaş suçlarından sorumlu tutulmasını sağlamak için, Rus hükümetine daha büyük maliyetler yüklemek için uluslararası çaba ve Ukrayna'nın yanında durma konusunda her zamankinden daha büyük bir kararlılık var"

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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