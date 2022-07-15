Son dakika haber: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi Son dakika gelişmesine göre Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirlerine ziyarette bulunuldu. Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirlerine ziyarette bulunuldu. Uncalı Mezarlığı'ndaki şehitlikteki ziyarete, Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Milletvekili Mustafa Köse, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl jandarma Komutanı Yavuz Özfidan, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürkan, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya ve şehit yakınları katıldı. Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Ardından 15 Temmuz şehidi Muhammet Oğuz Kılınç'ın ve diğer şehitlerin mezarlarını ziyaret eden protokol üyeleri, karanfil bıraktı. AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel Demokrasi Güncel Haberler Son Dakika

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