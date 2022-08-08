Son dakika haber! 111 yıl hapsi istenen cinsel istismar sanığına, avukata hakaret ve tehditten de dava

ANKARA'da S.K.'ye (15) cinsel istismarda bulunup, müstehcen görüntülerini sosyal medyada yayımladığı suçlamasıyla 111,5 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Emre Kara'ya (19), mağdurun avukatı İrem Esra Kömürcü Altun'u da cinsel şiddetle tehdit ve hakaret ettiği suçlamasıyla dava açıldı. Avukat Altun'un şikayetiyle hazırlanan iddianamede, Kara hakkında, 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara'da avukat İrem Esra Kömürcü Altun, Haymana ilçesinde müvekkili S.K.'ye birçok kez cinsel istismarda bulunup, çektiği müstehcen görüntüleri sosyal medya hesabından yayımlayan Emre Kara hakkında her suç için ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu. Ardından Emre Kara, şikayetleri geri alması için S.K. ve ailesini tehdit etti. Tehditler üzerine avukat Altun, Kara hakkında tekrardan 10'a yakın suç duyurusunda bulundu. Suç duyuruları üzerini gözaltına alınan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Kara, bu sefer avukat Altun'u arayarak ve mesajlar atarak, şikayetleri geri çekmesi ve dosyadan ayrılması için cinsel şiddetle tehdit etti. Kara, iddianame hazırlanana kadar süren 1 yıllık süreçte de tehditlerine devam etti. Tehditler üzerine tekrardan suç duyurusunda bulunan Altun, şüphelinin tutuklanmasını istedi. Tutuklanma talebi reddedilen Altun, 9 Mayıs'ta Kara hakkında uzaklaştırma ve adres gizliliği kararı aldırdı. Emre Kara daha sonra, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme', 'çocuk ile ilgili üretilen müstehcen yayınları yayımlamak', 'şantaj' ve 'hakaret' suçlarını zincirleme işlediği gerekçesiyle 111,5 yıl hapis cezası istemiyle hakkında iddianame hazırlanarak dava açılmasının ardından 6 Temmuz'da tutuklandı.