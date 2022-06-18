Son dakika gündem: YKS öncesi kimliğini unuttu, yardımına motosikletli polis yetişti Son dakika haber... AMASYA'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınav merkezine gelen Efe Zile, kimliğini evde unuttuğunu fark etti. AMASYA'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınav merkezine gelen Efe Zile, kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Motorize trafik polisiyle nüfus müdürlüğüne giden Zile, aldığı geçici kimlik belgesiyle sınava girdi. YKS'ye girmek için Akbilek Mahallesi Hakimiyet Caddesi'ndeki eğitim fakültesine gelen Efe Zile, nüfus cüzdanını evde unuttuğunu fark etti. Zile, okul önünde bekleyen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize trafik polisinden yardım istedi. Öğrenciyi motosikletle İl Nüfus Müdürlüğü'ne götüren polis, geçici kimlik belgesini almasının ardından yeniden okula getirerek sınava yetiştirdi. Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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