Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Yengesini öldüren 14 yaşındaki cinayet şüphelisi yakalandı

Güncel Haberler

Son dakika gündem: Yengesini öldüren 14 yaşındaki cinayet şüphelisi yakalandı

Son dakika haberi... ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, yengesi Ülkü Akın'ı (60) av tüfeğiyle vurarak öldürüp kaçan 14 yaşındaki S.A., Çan ilçesinde yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, yengesi Ülkü Akın'ı (60) av tüfeğiyle vurarak öldürüp kaçan 14 yaşındaki S.A., Çan ilçesinde yakalandı. Jandarmadaki ifadesinde yengesini kazayla öldürdüğünü söyleyen S.A., adliyeye sevk edildi.

Bayramiç'e 18 kilometre mesafedeki Aşağışapçı köyünde, 16 Ağustos günü S.A. ile bitişikteki evdeki yengesi Ülkü Akın arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.A., psikolojik tedavi gördüğü belirtilen yengesini vurdu. Ülkü Akın yaşamını yitirirken, S.A. ise silahı bırakıp kaçtı.6 gündür aranan S.A., bugün Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir caminin bitişiğindeki çay ocağında otururken polis tarafından fark edilip yakalandı. Suçun işlendiği yerin jandarma sorumluluk bölgesinde olması nedeniyle S.A., jandarmaya teslim edildi. S.A., jandarmada pedagog eşliğinde alınan ilk ifadesinde, "Yengemi kazayla öldürdüm. Olayın ardından yürüyerek Bayramiç'ten Çan'a geldim. Su ihtiyacımı yol kenarlarındaki çeşmelerden giderdim. Geceleri farklı cami avlularında saklandım. Bankada bir miktar param vardı. Onu çekmek için Çan ilçesine geldim" dedi. S.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Daldal - Güncel

Çanakkale Bayramiç Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title