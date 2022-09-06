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Sahte içki içen evli çiftten adam öldü, kadın yoğun bakımda

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Celal Daher ve eşi Gülseren Daher sahte içki içmelerinin ardından fenalaştı. Hastaneye kaldırılan çiftten Celal Daher ölürken, Gülseren Daher ise yoğun bakımda yaşam savaşını sürdürüyor.

İskenderun'da yaşayan Celal ve Gülseren Daher çifti, önceki gün içki içti. Çift, daha sonra fenalaşınca yakınları tarafından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Celal Daher, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, Gülseren Daher yoğun bakımda tedaviye alındı.

"HERKES DİKKAT ETSİN"

Celal Daher'in cenazesi İskenderun'da toprağa verilirken, babasını kaybeden ve annesinin yoğun bakımda iyileşmesini bekleyen Derya Aslan, sahte içki üretenlere tepki göstererek, "Bizim acımız büyük, burada annemizin kendine gelmesi için dua ediyoruz. Herkes dikkat etsin. Bizim canımız yandı, yanmaya devam ediyor. Yetkililer de bu konuda gerekeni yapsın istiyoruz" dedi.

Sahte içki içen evli çiftten adam öldü, kadın yoğun bakımda

Sahte içki içen evli çiftten adam öldü, kadın yoğun bakımda

Sahte içki içen evli çiftten adam öldü, kadın yoğun bakımda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Güncel

İskenderun Güncel Haberler

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