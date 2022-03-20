Son dakika gündem: Ölü bulunan Nuray'ın teyzesi: Eski nişanlısı, otele zorla götürüyor (4)
Demirören Haber Ajansı - Muhammed Sıdal - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Antalya'da, otel odasında ölü bulunan Nuray Demir'in (17) cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi, ardından memleketi Konya'nın Hüyük ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'ne getirildi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Antalya'da, otel odasında ölü bulunan Nuray Demir'in (17) cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi, ardından memleketi Konya'nın Hüyük ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'ne getirildi. Nuray Demir'in cenazesi kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Muhammed SIDAL/ BEYŞEHİR (Konya),