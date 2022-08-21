Son dakika gündem: MARDİN -Trafik kazasında hayatını kaybeden Polis Memuru Yahya Ergin için tören düzenlendi
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Son dakika haberler... Şehidin naaşının getirilmesi Cenaze töreni Saygı Duruşu Şehidin yakınları MARDİN - Mardin'in Derik ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Polis Memuru Yahya Ergin için Mardin Havalimanı'nda tören düzenlendi.
Şehidin naaşının getirilmesi
Cenaze töreni
Saygı Duruşu
Şehidin yakınları MARDİN - Mardin'in Derik ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Polis Memuru Yahya Ergin için Mardin Havalimanı'nda tören düzenlendi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel