Son dakika gündem: MARDİN -Trafik kazasında hayatını kaybeden Polis Memuru Yahya Ergin için tören düzenlendi Güncel Haberler Son dakika haberler... Şehidin naaşının getirilmesi Cenaze töreni Saygı Duruşu Şehidin yakınları MARDİN - Mardin'in Derik ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Polis Memuru Yahya Ergin için Mardin Havalimanı'nda tören düzenlendi. Şehidin naaşının getirilmesi Cenaze töreni Saygı Duruşu Şehidin yakınları MARDİN - Mardin'in Derik ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Polis Memuru Yahya Ergin için Mardin Havalimanı'nda tören düzenlendi. Güncel Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar Mardin Havalimanı Mardin Güncel Haberler Son Dakika

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