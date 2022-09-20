Son dakika gündem: Malatya'da hırsızlık suçundan 2 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haber: Malatya'da, hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Malatya'da, hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 3 açıktan hırsızlıkla Üçbağlar Mahallesi'ndeki bir ikametten ev eşyasının çalınması olaylarına karıştığı belirtilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık şüphelileri M.K, K.K. ve M.Ş'yi operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. ve M.Ş. tutuklandı, K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Volkan Kaşik Emniyet Müdürlüğü Malatya Güncel Haberler Son Dakika

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