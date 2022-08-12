Haber : Son dakika gündem: Konya'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Konya'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Konya'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika haberler: Konya'nın Karapınar ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

S.D, idaresindeki 42 E 7400 plakalı kamyonet, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde B.Ş'nin (15) kullandığı 42 AJU 007 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasındaki E.B, yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

B.Ş'nin buradaki ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

Karapınar Konya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title