Son dakika gündem: Konya'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı Son dakika haberler: Konya'nın Karapınar ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Konya'nın Karapınar ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. S.D, idaresindeki 42 E 7400 plakalı kamyonet, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde B.Ş'nin (15) kullandığı 42 AJU 007 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasındaki E.B, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. B.Ş'nin buradaki ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildiği öğrenildi. Güncel AA / Fahri Mithat Korkusuz Karapınar Konya Güncel Haberler Son Dakika

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