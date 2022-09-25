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Son dakika gündem: Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Ednan Arslan'ı Hastanede Ziyaret Etti

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Son dakika gündem: Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Ednan Arslan'ı Hastanede Ziyaret Etti

Son dakika haberler... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan’ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Milletvekili Ednan Arslan Güncel Haberler Son Dakika

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