Son dakika gündem: Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Ednan Arslan'ı Hastanede Ziyaret Etti
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Son dakika haberler... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan’ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: ANKA / Güncel